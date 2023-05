Cremonese in Serie B, la lettera del club: “Squadra non altezza della A. Grazie ai tifosi”

Il pareggio fra Lecce e Spezia ha refertato la retrocessione matematica della Cremonese in Serie B. Questa volta il mago delle salvezze Ballardini non è riuscito in questa ultima sua avventura a riuscire a centrare la permanenza in Serie A. Il club, dopo la matematica retrocessione, ha esposto una lettera pubblica indirizzata a tifosi e città.

La lettera della Cremonese: “Il campo, da sempre giudice supremo, oggi ha detto che siamo matematicamente retrocessi in Serie B e che, complessivamente, in questa stagione non siamo stati all’altezza di questa categoria. Chi senza dubbio ha dimostrato di essere da Serie A sono stati i nostri tifosi e la città di Cremona, con il loro affetto, il loro sostegno, la loro educazione e la loro civiltà. Pensando proprio a loro, più che a noi stessi, dispiace che l’esito di questa stagione sia quello odierno“.