Together, a Black & White show oggi in tv: orario, canale e diretta streaming celebrazione Juventus

Una serata speciale per i tifosi della Juventus, che potranno vedere in tv l’evento “Together, a Black & White show”, dove si festeggiano i 100 anni della proprietà Agnelli. In campo tante leggende del passato bianconero, da Del Piero a Zidane passando per Platini e Pirlo. Un amichevole tra giocatori che hanno fatto la storia con la maglia della società torinese. L’evento, che avrà inizio alle 20:25 andrà in onda su Sky Sport Uno ma sarà visibile anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). In streaming sarà possibile seguire la serata su Sky Go, NOW e anche sul sito ufficiale di CieloTv.