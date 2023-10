Collegio di garanzia dello Sport, respinti i ricorsi di Genoa e Sampdoria

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto i ricorsi presentati da Genoa e Sampdoria. Nel dettaglio, il Genoa è stato condannato a pagare la somma di 700mila euro al Parma, il cui reclamo è stato parzialmente accolto nell’ambito dell’irregolarità della cessione in prestito biennale del calciatore Azevedo Junior Hernani. Per la Sampdoria invece c’è il respingimento del proprio ricorso contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B in merito al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”. Secondo il club blucerchiato la richiesta della Lega era illegittima, ma il Collegio di Garanzia ha confermato il contrario.