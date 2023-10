Juventus, formazioni amichevole Legends: White allenata da Platini, Black da Lippi e Pessotto

Sono state svelate le formazioni per la partita di calcio a 7 amichevole tra le Legends della Juventus nell’ambito dell’evento “Together, a Black & White show” per i cento anni di proprietà Agnelli, in programma stasera al PalaAlpitour di Torino. Come riporta Tuttosport, la Juventus White sarà allenata da Platini e giocherà con Peruzzi, Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio e Zidane, la Juventus Black sarà allenata da Lippi e Pessotto e giocherà con Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Ravanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids e Del Piero.