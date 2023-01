The Ocean Race 2023, la partenza in tv: orario e streaming prima tappa Alicante-Capo Verde

The Ocean Race 2023 sta per partire. La prima tappa del giro del mondo sarà di 2.186 miglia, da Alicante, in Spagna, al porto dell’isola di Capo Verde, Mindelo, a São Vicente e potrà essere seguita in tv e streaming su Eurosport, Eurosport Player, la piattaforma Discovery+, Rai Play oltre che sul sito ufficiale della manifestazione. La partenza della Leg 1 dell’Ocean Race, dopo l’in port race della scorsa domenica, scatterà alle 14:00 (orario italiano) per la flotta VO65 e alle 16:00 per gli IMOCA.

TUTTI GLI EQUIPAGGI IN GARA

La classe VO65 prenderà parte alle tappe 1, 6 e 7, in quella che è la prima edizione della The Ocean Race VO65 Sprint. Gli occhi però sono tutti puntati sulla classe IMOCA, con le cinque imbarcazioni in gara pronte al giro del mondo con il The Ocean Race Trophy. Una prima tappa relativamente breve (3-4 giorni), ma che offre già le emozioni del giro del mondo: le Colonne d’Ercole, l’Oceano Atlantico, il dilemma sui venti lungo la costa marocchina. Insomma, una tappa tutta da seguire, grazie anche al tracker su www.theoceanrace.com, dove potrà essere consultato anche il meteo e la situazione relativa ai venti.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Orario partenza Ocean Race

Domenica 15 gennaio 2023

Orario di partenza VO65: 14:05

Orario di partenza IMOCA: 16:10