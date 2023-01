The Ocean Race 2023, gli equipaggi e gli italiani in gara: tutte le imbarcazioni

di Mattia Zucchiatti 14

Una delle prove più dure dello sport sta per iniziare: The Ocean Race 2023 scatta con il suo carico di emozioni in un giro del mondo da gennaio a luglio, fino all’arrivo di Genova, storico per la sua unicità. Si parte però da Alicante, in Spagna, e si varcheranno le Porte d’Ercole per attraversare l’Atlantico e i suoi venti. Cinque le imbarcazioni iscritte tra le Imoco. Sei tra le VO65. L’Italia sarà rappresentata. The Austrian Ocean Racing e alcune importanti realtà genovesi e italiane hanno dato vita “Team Genova”, equipaggio che parteciperà alle regate di The Ocean Race nella categoria VO65 Sprint. Nell’equipaggio figurano i nomi della trentina Cecilia Zorzi e di Alberto Riva, astro nascente della vela oceanica italiana. Tra le IMOCO c’è Francesca Clapcich, che partecipò ai Giochi di Londra e Rio.

IMOCO

11th Hour Racing Team (USA)

Skipper: Charlie Enright

Crew Member: Justine Mettraux

Navigator: Simon Fisher

Crew Member: Francesca Clapcich (ITA)

Watch Leader: Jack Bouttell

Onboard Reporter: Amory Ross

Team Malizia (GER)

Skipper: Boris Herrmann

Crew Member: Nicolas Lunven

Crew Member: Will Harris

Crew Member: Rosalin Kuiper

Crew Member: Axelle Pillain

Crew Member: Yann Elies

Onboard Reporter: Antoine Auriol

GUYOT environnement – Team Europe (FRA/GER)

Skipper: Benjamin Dutreux

Skipper: Robert Stanjek

Crew Member: Annie Lush

Crew Member: Phillip Kasüske

Crew Member: Sébastien Simon

Crew Member: Támara Echegoyen

Onboard Reporter: Charles Drapeau

Biotherm (FRA)

Skipper: Paul Meilhat

Crew Member: Anthony Marchand

Crew Member: Amelie Grassi

Crew Member: Damien Seguin

Crew Member: Sam Davies

Onboard Reporter: Ronan Gladu, Anne Beaugè, Minghao Zhang

Team Holcim (SUI)

Skipper: Kevin Escoffier

Crew Member: Abby Ehler

Crew Member: Sam Goodchild

Crew Member: Fabien Delahaye

Crew Member: Susanne Beucke

Crew Member: Tom Laperche

Onboard Reporter: Julien Champolion, Georgia Schofield

VO65

Mirpuri Foundation Racing Team (POR)

Skipper: Antonio Fontes

Ambersail (LIT)

Skipper: Rokas Milevicius

Team Jajo (NED)

Skipper: Jelmer van Beek

WindWhisper Racing Team (POL)

Skipper: Pablo Arrarte

Viva Mexico (MEX)

Skipper: Erik Brockmann

Austrian Ocean Racing powered by Team Genova (ITA/AUT)

Skipper: Gerwin Jansen