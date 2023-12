Ternana-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Pisa, match del Libero Liberati valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Sotto la guida di Roberto Breda la compagine umbra ha cambiato marcia e ora vuole allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica. Gli uomini di Alberto Aquilani, invece, devono resettare e cercare di chiudere una prima parte di stagione difficile nel miglior modom possibile. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

