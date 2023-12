Sampdoria-Bari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

the_ad id=”445341″]

Sampdoria-Bari sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024. Il girone di andata si chiude per due grosse delusioni di questo campionato cadetto: l’ambizione di entrambe era lottare per i piani altissimi, invece la metà di destra della classifica è stato l’habitat di questi mesi. Serve dunque un cambio di passo al Ferraris, chi la spunterà? Si parte alle ore 20.30 di martedì 26 dicembre, diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go ma anche su Dazn.