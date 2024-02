Ternana-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Lecco, match del Libero Liberati valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Roberto Breda devono ancora fare un lungo cammino per avvicinarsi alla salvezza e per questo hanno bisogno di una vittoria. Il club lombardo, dal suo canto, non vuole mollare e spera di continuare a lottare fino alla fine per la permanenza in categoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

