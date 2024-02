Pescara-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Lucchese, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra abruzzese sta vivendo un periodo di grande difficoltà e ha bisogno di tornare alla vittoria per evitare di sprofondare fuori dalla zona playoff. Il club toscano, dal suo canto, spera di ottenere un bel risultato in trasferta per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA