Ternana-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Brescia, match del Libero Liberati valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa guidati da Cristiano Lucarelli hanno bisogno di ripartire con il piede giusto per allontanarsi dalla zona rossa del campionato. La formazione ospite, dal suo canto, ha intenzione di proseguire su questa strada per tenersi distante dalle retrovie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA