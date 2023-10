MotoGP, GP Australia 2023 replica gara su Sky e Tv8: orario, canale e come vederla

Il GP d’Australia 2023 di MotoGP a Phillip Island sarà visibile in replica su Sky e Tv8: di seguito vi ricordiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della sedicesima gara stagionale. Per via delle condizioni meteo proibitivo, la gara è stata anticipata a sabato, mentre nella giornata di domenica andrà in scena la Sprint Race. Per chi non fosse riuscito a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà attendere la replica sempre sui canali dell’emittente. Ecco il riepilogo.

Sabato 21 ottobre 2023

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle ore 9.20, 12.20, 13.55, 18.30 e 20.45

Replica in chiaro su Tv8 (canale 125) alle ore 13.10