Pro Vercelli-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Pergolettese, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione piemontese, dopo un avvio di stagione altalenante, vuole portare a casa una vittoria convincente davanti ai tifosi di casa. La compagine ospite, dal suo canto, sta faticando un po’ e spera di ottenere un buon risultato su un terreno di gioco dove difficilmente si riesce a vincere. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

