Taranto-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Virtus Francavilla, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine rossoblù non vince dal 5 febbraio e, dopo una serie di pareggi e sconfitte, vuole rialzare la testa in un derby pugliese molto sentito per chiudere definitivamente il discorso salvezza. I biancazzurri, dal loro canto, sono tornati alla vittoria nello scorso turno contro la Juve Stabia e sperano di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

