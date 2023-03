Cerignola-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Foggia, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime tre gare e sperano di trovare la loro seconda affermazione per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. I rossoneri, dal loro canto, sono tornati al successo dopo la sconfitta contro l’Avellino e non vogliono più fermarsi fino alla fine della regular season. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Calogero Destro.

