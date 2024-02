Taranto-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano, partita valevole per la decima giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. La formazione pugliese, penultima in classifica, vuole sfruttare la sua ultima partita casalinga della regular season per conquistare punti davanti al proprio pubblico. Serve però una grande prestaIone per fermare i meneghini di Roberto Piazza, settimi in classifica e reduci dal netto successo interno contro Verona. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 25 febbraio al PalaMazzola di Taranto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Taranto-Milano della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Taranto-Milano della Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.