Regolamento Chelsea-Liverpool finale Carabao Cup 2024: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Chelsea-Liverpool, finale della Carabao Cup 2024: ecco cosa succede in caso di pareggio. Si tratta di una sfida secca per assegnare il trofeo e in caso di parità al 90′, come succede in tutti i tornei principali, per decretare la squadra vincitrice nel remake dell’atto conclusivo del 2022, dopo i tempi regolamentari si procederà con la disputa dei due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. E in caso di ulteriore parità, si procederà coi calci di rigore.