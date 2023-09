Taranto-Foggia oggi in tv: canale, orario e streaming girone C Serie C 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 3 settembre Taranto e Foggia scenderanno in campo in occasione del match valido per la prima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo Iacovone va subito in scena un derby accesissimo. Le due squadre si presentano al campionato con grandi ambizioni di classifica e quella delle 20:45 potrebbe essere già uno scontro diretto. ”Abbiamo la squadra più giovane in assoluto e sono arrivati ragazzi promettenti. Abbiamo rinnovato i giocatori considerati più importanti”, ha detto il tecnico dei padroni di casa, Ezio Capuano. Mercato promosso, quindi, ma ora c’è da affrontare un primo, grande ostacolo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 252 e NOW.

