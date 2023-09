Potenza-Brindisi oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 3 settembre Potenza e Brindisi giocheranno la gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. “Sarò contento se faremo le cose meglio dell’avversario, se la squadra darà tutto quello che ha in corpo in questo momento e soprattutto se avrà il giusto atteggiamento, coraggioso e che sappia leggere i momenti della partita. Conterà molto l’atteggiamento mentale”, ha detto Alberto Colombo, tecnico del Potenza. “Sono soddisfatto del mercato svolto sin qui, abbiamo allestito insieme alla società una buonissima squadra che sono sicuro darà del filo da torcere a tutti. Guardiamo con fiducia all’inizio del campionato”, le parole di Ciro Danucci. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport 254 e NOW.