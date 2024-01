Taranto-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Benevento, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese è reduce da una battuta di arresto, ma vuole subito ripartire per difendere l’attuale piazzamento che varrebbe la qualificazione ai playoff. I giallorossi, dal loro canto, hanno intenzione di continuare a scalare posizioni per provare a puntare al primo posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

