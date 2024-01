Olbia-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Arezzo, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in piena lotta per la salvezza e hanno bisogno di centrare una vittoria tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona retrocessione. La compagine toscana, dopo la sconfitta casalinga contro il Pescara, spera si riuscire subito a rialzare la testa in questa sfida. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

