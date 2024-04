Foggia-Cerignola oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Foggia-Cerignola sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Si scende in campo allo stadio Zaccheria dove i padroni di casa sfidano gli ospiti in un derby che è anche uno spareggio eccezionale con in palio la zona playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.