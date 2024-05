Swiatek-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Madrid 2024

Iga Swiatek sfiderà Aryna Sabalenka nella finale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Stessa finale dello scorso anno alla Caja Màgica, dove saranno le due tenniste più forti del mondo a contendersi il titolo. La bielorussa si è imposta già due volte a Madrid, mentre Swiatek va ancora a caccia del primo titolo. Si affrontano anche la numero uno della Race, che quest’anno ha già vinto due Wta 1000, a Doha e Indian Wells, e la numero tre, vittoriosa a Melbourne per il secondo anno consecutivo. Swiatek è avanti 6-3 nei precedenti, ma le condizioni di gioco di Madrid potrebbero favorire Sabalenka, che infatti lo scorso anno ebbe la meglio.

Swiatek e Sabalenka scenderanno in campo sabato 4 maggio sul Manolo Santana Stadium alle ore 18:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà la finale del torneo di Madrid, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.