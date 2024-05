Rieti-Rimini oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Rieti-Rimini, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Comincia la post season della serie cadetta, alla ricerca di un posto nella massima serie del prossimo anno, per queste due formazioni che sono inserite nel Tabellone Argento. In particolare, la squadra di coach Rossi è stata protagonista di una lotta fino all’ultima giornata per il terzo posto nel Tabellone Verde, piazzamento alla fine conquistato per il vantaggio negli scontri diretti con Torino, mentre gli avversari hanno chiuso con il sesto posto nel Tabellone Rosso, alla pari, ma in questo caso in svantaggio nei testa a testa, con Trieste. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 4 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Rieti-Rimini, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.