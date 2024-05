Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, finali specialità femminili oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per le finali di specialità femminili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Penultima giornata di gare nella località romagnola, che vede andare in scena le final eight per attrezzo. L’Italia, dopo la trionfale gara all-around femminile (nonostante la preoccupazione per l’infortunio di Asia D’Amato), torna in pedana con quattro ginnaste: Elisa Iorio torna in gara alle parallele pari, Alice D’Amato alle parallele e alla trave, Manila Esposito a trave e corpo libero ed Angela Andreoli al corpo libero. Le Fate vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per stupire ancora una volta e togliersi altre soddisfazioni. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 16.25 di sabato 4 maggio alla Fiera di Rimini. Di seguito, il programma di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare.

SEGUI IL LIVE DI GIORNATA

LE AZZURRE CONVOCATE

PROGRAMMA EUROPEI FEMMINILI: DATE, ORARI E TV

EUROPEI RIMINI 2024: PROGRAMMA COMPLETO E DIRETTA TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – Le finali di specialità femminili seniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica sono visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, a cui è possibile accedere gratuitamente previa registrazione, oltre che in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA SABATO 4 MAGGIO

16.25-19.45 Finali di specialità seniores femminili