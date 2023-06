Swiatek-Muchova in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2023

Iga Swiatek affronterà Karolina Muchova nella finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La polacca punta a confermarsi regina di Parigi e a conquistare il terzo slam della sua giovane carriera. Dall’altro lato, decisamente a sorpresa, non ci sarà Aryna Sabalenka, bensì una Muchova in stato di grazia. Il tennis della ceca è incantevole e merita palcoscenici come questi, in particolar modo dopo aver subito un infortunio nel 2021 che l’aveva stoppata nel corso della sua migliore stagione in carriera. Abbastanza singolare il bilancio degli scontri diretti, con Muchova in grado di aggiudicarsi entrambi gli incontri, seppur da prendere con le pinze. Nel 2019 a Praga contro uno Swiatek ancora giovanissima vinse in tre set, mentre l’altro match fu giocato sempre nella capitale ceca durante una di quelle esibizioni messe in scena durante lo stop per la pandemia nell’estate del 2020.

Swiatek e Muchova scenderanno in campo sabato 10 giugno sul Campo Philippe Chatrier alle ore 15:00.