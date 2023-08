Svizzera-Spagna in tv: canale, orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

di Mattia Zucchiatti 32

Alle 07:00 di sabato 5 agosto la Svizzera e la Spagna si sfideranno in occasione del primo ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Non è prevista la diretta televisiva della partita, che potrà comunque essere seguita gratuitamente in diretta streaming sulla piattaforma Fifa+. Sportface.it vi offrirà una cronaca al termine della partita. Secondo posto alle spalle del Giappone per la Spagna che cerca il pass per i quarti di finale contro la prima forza del gruppo A. Le elvetiche hanno chiuso la fase a gironi con cinque punti e una sola vittoria. Sufficiente contro Norvegia, Nuova Zelanda e Filippine, ma ora servirà di più contro le Furie Rosse.