Italia-Turchia, Pozzecco: “Bella serata, test duro. Abbiamo già identità ben definita”

“E’ stata una bella serata. I ragazzi si stanno allenando duramente e nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’inizio del raduno abbiamo già costruito un’identità di squadra ben definita”. Queste le parole di coach Gianmarco Pozzecco al termine di Italia-Turchia, semifinale della Trentino Cup e prima partita di avvicinamento dell’Italbasket in vista dei Mondiali. “Questo grazie ai nostri veterani, che ringrazio, e allo spirito di tutti i ragazzi più giovani. E’ stato un test duro, la Turchia è più avanti di noi perché deve giocare tra pochi giorni – ha proseguito Pozzecco – Marco Spissu è il più dispiaciuto di tutti per quello che è successo ma poi nell’overtime è stato decisivo nel momento più delicato”.

Gli fa eco Marco Spissu: “Era la prima partita, dopo 10 giorni di allenamento: ci prendiamo questa vittoria davanti a un bellissimo pubblico e ripartiamo dalle cose fatte meno bene per migliorare ancora in occasione delle prossime uscite. Ad esempio, dobbiamo aiutarci a rimbalzo perché sappiamo di avere taglia inferiore rispetto a molti dei nostri avversari. Il mio tiro alla fine dei regolamentari? Puro istinto, certamente una leggerezza che non ripeterò più ma certo che una prodezza come quella di Kabaca si vede molto molto raramente”.