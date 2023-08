Mondiali calcio femminile 2023, Svizzera-Spagna: cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento

di Redazione 31

Alle 07:00 della mattina di sabato 5 agosto sarà il turno di Svizzera-Spagna, primo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Riflettori puntati sui novanta o forse più minuti. Il regolamento, come per la versione maschile, prevede infatti due tempi supplementari da quindici minuti in caso di pareggio al 90′. Nelle pagine del regolamento viene fissato anche il tempo di intervallo: cinque minuti tra il 90′ e l’inizio del primo tempo supplementare; un minuto (con le squadre che rimarranno in campo) tra i due extra time. In caso di pareggio dopo il 120′, spazio infine ai calci di rigore secondo le regole classiche previste dalla Fifa.