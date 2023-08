Svezia-Stati Uniti oggi in tv: canale, orario e streaming Mondiali calcio femminile 2023

La fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di calcio femminile 2023 entra nel vivo con una finale anticipata: Svezia e Stati Uniti scenderanno in campo alle 11:00 di domenica 6 agosto con in palio il pass per i quarti di finale. La Svezia, dopo una fase a gironi dominata con tanto di 5-0 inflitto alle azzurre di Bertolini, vogliono detronizzare le statunitensi, campionesse in carica e con Rapinoe che annuncerà il ritiro a fine rassegna. Una partita quindi imperdibile, che potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma streaming gratuita Fifa+. Sportface.it invece vi terrà compagnia con la cronaca e le dichiarazioni delle protagoniste di questo appuntamento.