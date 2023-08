Regolamento Svezia-Stati Uniti, cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile 2023?

Grande attesa per Svezia-Stati Uniti, uno degli ottavi di finale più attesi ai Mondiali di calcio femminile 2023. Il match è in programma alle 11:00 di domenica 6 agosto. Entra nel vivo la fase ad eliminazione diretta del torneo iridato, che vede le statunitensi in campo come campionesse in carica. Di fronte la Svezia, una delle nazionali con una rosa forte e un gioco consolidato, come dimostrato nel pesantissimo 5-0 inflitto alle azzurre nella fase a gironi. Ma cosa prevede il regolamento in caso di pareggio al 90′? Prima cosa da sottolineare: nessuna differenza col torneo iridato maschile. Di conseguenza la Fifa prevede due tempi supplementari da quindici minuti in caso di pareggio al 90′. Nelle pagine del regolamento, sono definite anche le tempistiche di intervallo: cinque minuti tra il 90′ e l’inizio del primo tempo supplementare; un minuto (entrambi gli intervalli con le squadre in campo) tra i due tempi supplementari. Se la parità persiste anche al 120′, a quel punto si procede con i calci di rigore in base alle regole del calcio Fifa.