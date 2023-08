Mondiali femminili, il clamoroso rigore della Svezia col Var che elimina gli Stati Uniti (VIDEO)

di Valerio Carriero 32

Un epilogo che ha dell’incredibile quello degli ottavi dei Mondiali femminili di calcio 2023 tra Svezia e Stati Uniti. Le campionesse iridate in carica vengono eliminate ai rigori con un finale thriller. Naeher indovina il lato sul penalty di Hurtig e respinge nuovamente il pallone che nel frattempo si era impennato. Ma il Var decreta la fine dell’incontro: la sfera aveva varcato la linea, per questione di millimetri. In alto il video dell’episodio.