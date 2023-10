SuperTennis, Sinner-Medvedev è la seconda partita più vista nella storia del canale

Jannik Sinner continua a vincere e a regalare emozioni agli appassionati sportivi italiani. Con un ascolto medio di 476.800 spettatori, la finale di Vienna tra l’azzurro e Medvedev è la seconda partita più vista nella storia del canale appen dietro a un altro match dell’altoatesino, quello di pechino, sempre contro il russo, risalente a poche settimane fa. Share medio del 3,88% su SuperTennis, un dato decisamente importante se pensiamo al fatto che la finale di ieri era in simulcast con Sky. Per la prima volta nella storia del canale tematico della Federazione, si sono superati i 600 mila spettatori: nell’ultimo quarto d’ora della finale austriaca, SuperTennis ha infatti raggiunto 612.129 spettatori. Complessivamente, domenica 29 ottobre, l’emittente federale ha sfiorato i due milioni di contatti giornalieri: 1.974.000 gli spettatori che hanno guardato il canale, con uno share dell’1.04% sulla giornata. Con un ascolto medio di 97.851 spettatori, quella di ieri e divenuta dunque la terza giornata piu’ vista nella storia di SuperTennis, fa sapere la FITP in una nota.