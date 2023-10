Pallone d’Oro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming cerimonia

Stasera, lunedì 30 ottobre, avrà luogo la cerimonia del Pallone d’Oro 2023. Occhi puntati sul Théâtre du Châtelet di Parigi. L’inizio dell’evento è previsto alle ore 20:30. Come da programma, oltre al premio di miglior giocatore maschile, verranno assegnati anche i riconoscimenti per la miglior giocatrice, il miglior portiere e il miglior Under 21. Potrete seguire la cerimonia in diretta tv su Mediaset, su Canale 20, e su Sky Sport. Senza dimenticare lo streaming su SkyGo, NOW, Mediaset Infinity e gratis sulla pagine Youtube de L’Equipe. Grande favorito è Lionel Messi dopo un’annata calcistica che lo ha visto trionfare finalmente ai Mondiali per la prima volta.