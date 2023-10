Coppa Italia 2023/2024, gli arbitri dei sedicesimi di finale: Bologna-Verona a Dionisi

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per i match validi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La sfida tra Bologna e Verona sarà arbitrata da Dionisi, mentre Udinese-Cagliari sarà diretta da Cosso. L’altro ‘derby’ di Serie A Torino-Frosinone è stato invece affidato a Fourneau. Di seguito, ecco le designazioni arbitrali al completo per i prossimi impegni di Coppa Italia.

Le designazioni arbitrali

CREMONESE-CITTADELLA Martedì 31/10 h.15.00

TREMOLADA

PAGLIARDINI – VIGILE

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – SAMPDORIA Martedì 31/10 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – MASSARA

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

BOLOGNA – H. VERONA Martedì 31/10 h.21.00

DIONISI

DI MONTE – TOLFO

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: MUTO

GENOA – REGGIANA Mercoledì 01/11 h.15.00

SANTORO

VIVENZI – BITONTI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO

LECCE – PARMA Mercoledì 01/11 h.18.00

MINELLI

TRINCHIERI – LUCIANI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABBATTISTA

UDINESE – CAGLIARI Mercoledì 01/11 h.21.00

COSSO

PERROTTI – NIEDDA

IV: PERENZONI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MUTO

SASSUOLO – SPEZIA Giovedì 02/11 h. 18.00

ZUFFERLI

MASTRODONATO – ARACE

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: PAGNOTTA

TORINO – FROSINONE Giovedì 02/11 h. 21.00

FOURNEAU

ROCCA – GARZELLI

IV: GUALTIERI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI VUOLO