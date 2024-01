Juventus, sovraccarico al flessore per Rabiot: salta il Frosinone nei quarti di Coppa Italia

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot per la sfida di Coppa Italia in programma giovedì sera contro il Frosinone. Il calciatore francese è alle prese con un sovraccarico al flessore della coscia destra e rimarrà dunque a riposo. In dubbio anche Federico Chiesa e Andrea Cambiaso, già costretti a saltare il match di ieri contro la Salernitana. L’attaccante ha svolto lavoro a parte a causa del fastidio al ginocchio, mentre il laterale sta smaltendo l’influenza. Proseguono nel loro lavoro differenziato Moise Kean e Mattia De Sciglio, mentre torna a disposizione per la gara contro i ciociari Alex Sandro, che ha svolto una seduta completa con i compagni.