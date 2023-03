Sudtirol-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Spal, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini sono la sorpresa della stagione e, dopo il pareggio a reti bianche con il Parma, vogliono ritrovare la vittoria per restare nelle prime posizioni della classifica. La squadra allenata da Massimo Oddo, invece, dopo aver perso lo scontro salvezza con il Cosenza ha un disperato bisogno di punti per abbandonare l’ultima posizione della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

