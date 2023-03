Cittadella-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto al Tombolato per Cittadella-Perugia, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I granata arrivano dallo spettacolare pareggio con il Palermo e sperano di ritrovare subito la vittoria per tenersi distanti dalla zona playout. La compagine umbra, dal suo canto, non ha giocato nello scorso turno a causa del rinvio della sfida contro la Reggina ed ha bisogno di portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

