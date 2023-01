Sudtirol-Brescia in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Brescia, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini, dopo la sconfitta casalinga contro il Modena rimediata lo scorso 26 dicembre, vogliono ripartire con una vittoria per riprendere il loro ottimo cammino da esordienti nella cadetteria. Le Rondinelle, invece, dopo il pareggio contro il Palermo, hanno intenzione di portare a casa la prima vittoria dell’anno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

