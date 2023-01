Real Madrid-Barcellona, scatta la conta. La Supercoppa può essere il 100esimo trofeo dei Blancos?

Una cosa è certa. Se non sarà oggi, sarà tra qualche mese. L’appuntamento con il centesimo trofeo nella storia del Real Madrid arriverà. Bisogna solo capire quando, districandosi tra questioni burocratiche e storico-sportive. Roba di scartoffie, insomma, ancor prima che di campo. Ma l’interesse dei protagonisti c’è, inutile negarlo. A Carlo Ancelotti, per esempio, non dispiacerebbe diventare l’allenatore del ‘Titulo’ numero 100, dopo essere stato quello della Decima Champions League. Ma bisogna prima battere il Barcellona nella finale di Supercoppa di Spagna. E poi eventualmente interrogare la storia: quanti sono davvero i trofei vinti dal Real Madrid dal 1902 ad oggi? Andiamo con ordine. Stando al sito dei blancos, i titoli vinti sono 99, anche senza conteggiare i 18 trofei regionali tra il 1903 e il 1931. Quindi, se i blancos dovessero trionfare domani nel Clasico contro i blaugrana a Riyadh, scatterebbe la celebrazione per la tripla cifra nel palmares. Eppure, gli storici del calcio si dividono. Non ci sono dubbi sui 35 campionati, né sulle leggendarie 14 Champions League, né tantomeno sulle 19 Coppe del Re, le 12 Supercoppe di Spagna, le 7 Coppe del mondo per club, le 5 Supercoppe europee e le 2 coppe UEFA e la Coppa di Lega del 1984-85. Totale: 95, tutti trofei riconosciuti da uno o l’altro organismo nazionale o internazionale.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

REGOLAMENTO

Il problema sorge su quattro trofei che compaiono nel palmares del club, ma non su quello degli enti ufficiali. Si tratta della Pequenas Copa del Mundo e della Coppa Latina. La Coppa Latina fu vinta due volte dai blancos (contro lo Stade de Reims nel 1955 e nel 1957 contro il Benfica), ma anche dal Barcellona. Il torneo, organizzato dalle Federazioni di Spagna, Italia, Francia e Portogallo, non gode però del riconoscimento di Fifa e Uefa, che lo considerano un padre spirituale della Coppa dei Campioni. Discorso simile anche per la Pequena Copa del Mundo, nota anche come Mundialito de Clubes con sfide intercontinentali (parteciparono anche Roma e Lazio). Anche in questo caso, non c’è un riconoscimento ufficiale dei due organismi internazionali. L’altro giallo riguarda invece un trofeo che il Real Madrid, a dir la verità, non conteggia nel suo palmares, a differenza del Barcellona. Si tratta della Coppa Eva Duarte, che metteva di fronte la vincitrice del campionato e la detentrice della Coppa del Re. Una Supercoppa, a tutti gli effetti, organizzata peraltro dalla federazione. Eppure nel sito dei blancos non vi è traccia, ma dal canto suo anche il Barcellona sembra tenerla poco in considerazione, relegandola sotto i campionati catalani. Non vi sono dubbi però sui numeri della Supercoppa: il Barcellona l’ha vinta 13 volte, il Real Madrid 12 e sogna l’aggancio. Per il resto bisogna aspettare solo i 90′ più attesi della domenica. L’extra time infatti sarà sui social, dove potrebbe comparire in caso di vittoria la celebrazione per il centone fantasma. Una certezza: in ogni caso ci sarà da discutere. O aspettare qualche mese per spazzare ogni dubbio.