Sudtirol-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Bari, match dello stadio Druso valevole per l’andata delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli altoatesini, dopo aver eliminato la Reggina nel turno preliminare, vogliono continuare a stupire mettendo in discesa anche questo doppio confronto. I ragazzi di Michele Mignani, dal loro canto, hanno intenzione di confermare quantomeno il loro piazzamento nella regular season andandosi a giocare la finale playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 29 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

