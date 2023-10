Rimini-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Lucchese, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra romagnola è ancorata all’ultima posizione in classifica ed ha assolutamente bisogno di lanciare un chiaro segnale al torneo per risollevarsi. La compagine toscana, dal suo canto, arriva dalla sconfitta casalinga contro il Pescara ed ha bisogno di rialzare la testa al più presto. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

