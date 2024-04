Internazionali d’Italia Roma 2024: calendario femminile, programma, orari, copertura tv e diretta streaming in chiaro

Il calendario, le date, gli orari e la copertura tv del torneo femminile degli Internazionali di Roma 2024, in programma dal 6 al 19 maggio. Dopo aver abdicato lo scorso anno in favore di Elena Rybakina, la due volte campionessa Iga Swiatek tenterà di riprendersi il trono, insidiata però anche da Sabalenka e Gauff, ma non solo. Chi proverà a farsi largo nel main draw sarà Jasmine Paolini, protagonista di una prima metà di stagione strepitosa e determinata a consolidare quantomeno la top 10 nella Race. Al via anche tante altre azzurre, da Bronzetti a Trevisan, passando per Errani, Cocciaretto e numerose wild card. Si inizia lunedì 6 con gli incontri relativi alle qualificazioni, poi da martedì 7 sarà già tempo di tabellone principale, con le teste di serie che esordiranno tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio.

La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le giornate di match tramite i propri canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), con annessi live streaming disponibili attraverso le piattaforme Sky Go e NOW. Ogni giornata sarà inoltre arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per accompagnare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra e alla fine di ogni giornata. Da non perdere neppure gli appuntamenti quotidiani con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, anche con il grande appuntamento di “Insider”, per raccontare anche il backstage degli Internazionali.

La grande novità di quest’anno è che la diretta sulla Rai. Grazie a un accordo con Sky – che ha coinvolto anche l’Europa League -, sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro: in totale saranno trasmessi undici match del torneo maschile più la finale femminile, o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile (in base all’eventuale presenza di italiani). Anche Sportface.it seguirà gli Internazionali d’Italia, offrendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine dei match per tutta la durata della manifestazione al Foro Italico. Di seguito il programma completo dell’evento per quanto riguarda il femminile.

PROGRAMMA FEMMINILE INTERNAZIONALI DI ROMA 2024

Martedì 7 maggio: 1°turno – sessione unica dalle 11:00

Mercoledì 8 maggio: 1°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Giovedì 9 maggio: 2°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Venerdì 10 maggio: 2°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Sabato 11 maggio: 3°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Domenica 12 maggio: 3°turno – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Lunedì 13 maggio: Ottavi di finale – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Martedì 14 maggio: Quarti di finale – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Mercoledì 15 maggio: Quarti di finale – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00



Giovedì 16 maggio: Semifinali – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00

Sabato 18 Maggio: Finale dalle 13:00; finale WTA dalle 19:00