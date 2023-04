Ciclismo, Tour of the Alps 2023 quinta tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

Il Tour of the Alps 2023 si chiude oggi con la quinta e ultima tappa, la Cavalese-Brunico di 144,5 chilometri che deciderà la corsa. Ancora salite in programma, per una giornata che vedrà Tao Geoghegan Hart impegnato a difendere la maglia di leader della generale conquistata già nella prima tappa. Il percorso odierno prevede la partenza in salita con il Passo Lavazè, poi un lungo tratto in valle per poi arrivare agli ultimi decisivi 50 chilometri. Da qui i corridori dovranno prima affrontare lo strappo di Falzes, poi soprattutto la salita di Riomolino (7,8 km alla media dell’8,2%) che nei primi 6 km presenta una media superiore al 10% e punte del 18%. Dal GPM mancheranno 19 km al traguardo, di questi cinque di saliscendi e poi otto di impegnativa discesa prima dell’ultimo tratto verso Brunico.

ORARI, TV E STREAMING – La quinta tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:25, con l’arrivo di Brunico che è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:00 e le 15:25 in base a quella che potrà essere la media oraria della corsa. L’ultima frazione sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 13:30 sia su RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Sky Go e RaiPlay. Sportface vi racconterà il Tour of the Alps con classifiche, cronache e molto altro ancora.

L’altimetria della quinta e ultima tappa