Sporting-Atalanta oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europa League 2023/2024

Oggi alle 18.45, Sporting e Atalanta si sfidano nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Si gioca con un giorno d’anticipo per evitare due partite di squadre portoghesi in casa nello stesso giorno (Benfica-Rangers domani). L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport, 251, oppure su Dazn. Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti Sky potranno usufruire dell’app mobile Sky Go. In alternativa sono disponibili la piattaforma Now e sempre Dazn.