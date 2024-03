Spal-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Torres, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancazzurra si trova ancora in piena lotta per la salvezza, ma negli ultimi turni ha lanciato dei segnali incoraggianti e spera di confermarli ancora una volta. La squadra sarda, dal suo canto, difficilmente potrà raggiungere il Cesena capolista, ma ora spera di blindare un fondamentale secondo posto in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

