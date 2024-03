Oggi alle 21.00, Manchester City e Copenaghen si sfidano nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Si ripartirà dal 3-1 dell’andata in favore degli uomini di Guardiola. La partita si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, 201, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport, 251. Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti Sky potranno usufruire dell’app per mobile e pc Sky Go. In alternativa disponibili anche le piattaforme Now e Infinity Plus.