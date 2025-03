Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 28 marzo 2025. Entrano nelle fasi finali il Masters 1000 e il Wta 1000 di Miami, così come la Volta a Catalunya di ciclismo con la quinta tappa. In mattinata spazio ai Mondiali di freestyle di St. Moritz con lo snowboard cross, mentre al pomeriggio andranno in scena le gare di big air con Flora Tabanelli a giocarsi una medaglia. Infine in serata protagonista il basket con l’Eurolega e la Virtus Bologna impegnata a Berlino, la MotoGP con le prove libere negli Stati Uniti e il pattinaggio di figura con il programma libero che assegnerà le medaglie del singolo femminile. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.