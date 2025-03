L’Inter potrebbe cedere Marcus Thuram non soltanto con la clausola: c’è un possibile scambio che alletta i nerazzurri

Missione triplete partita, anche se ad Appiano Gentile preferiscono mantenere il basso profilo. L’Inter può rendere speciale questa stagione, con la squadra di Inzaghi che è in corsa ancora in tutte le competizioni.

Primi in campionato, con tre punti sul Napoli, i nerazzurri affronteranno un Bayern Monaco falcidiato dagli infortuni nei quarti di Champions, con in mezzo il derby di coppa Italia contro il Milan. Le premesse per un finale di annata trionfale ci sono, anche se l’Inter preferisce volare basso e pensare partita dopo partita.

Normale quando il confine tra vittoria e sconfitta è labile e quando di titoli vinti in bacheca ancora non ce ne sono. Testa al campo dunque, anche se questi sono i mesi anche in cui si programma il mercato. Un mercato in cui i nerazzurri dovranno intervenire per ringiovanire la difesa e potenziare un attacco che finora ha palesato qualche limite dietro la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Argentino e francese nei piani del club sono i perni su cui continuare a costruire, ma per l’ex Borussia Moenchengladbach c’è lo spettro della clausola e dell’interesse della Premier League.

Inter, Thuram allo United: idea di scambio

A Manchester, sponda United, hanno bisogno di un centravanti e tra i nomi accostati ai Red Devils c’è anche quello di Marcus Thuram. Il club inglese non avrebbe certo problemi a pagare gli 85 milioni della clausola del francese, anche se il figlio d’arte ha sempre detto di non voler lasciare l’Inter dietro il pagamento della clausola.

Ecco allora che da Manchester potrebbe partire una proposta di scambio (più conguaglio) per accontentare l’Inter. Il nome prescelto potrebbe essere quello di Kobbie Mainoo, 19 anni, centrocampista cresciuto nelle giovanili dello United. Il suo nome circola da qualche giorno in orbita nerazzurra: Marotta e Ausilio starebbero monitorando la sua situazione, visto che la trattativa per migliorare il suo ingaggio (attualmente tra i più bassi della rosa) non sta portando frutti.

Lo United potrebbe provare a tentare l’Inter offrendo proprio Mainoo in cambio di Thuram, aggiungendoci vicino un conguaglio economico. Un affare che si preannuncia comunque complicato, anche perché l’idea della società nerazzurra è chiara: i big non si vendono, soprattutto se la stagione dovesse finire in maniera trionfale, garantendo – oltre che titoli – anche importanti ricavi economici alle casse del club.