Notte Nba con otto gare in programma, tra le quali balza subito all’occhio il travolgente successo degli Indiana Pacers. La formazione di coach Carlisle non ha pietà dei Washington Wizards, e banchetta nella capitale 109-162, che è record di franchigia per punti segnati, maggior numero di punti subiti per i padroni di casa e punteggio più alto stagionale. Su 59 canestri segnati dai Pacers ben 48 arrivano da assist, ed è impressionante anche il dato delle triple, ben 27 (su 47 tentativi, 57%). Sono addirittura quattordici gli uomini a referto, dei quali nove vanno in doppia cifra: il migliore è Tyrese Haliburton con 29 punti.

Seconda vittoria nel giro di pochi giorni per i Chicago Bulls contro i Los Angeles Lakers. Dopo il +31 di domenica, i tori replicano con un successo 119-117 al cardiopalmo. Il finale di partita è infatti scoppiettante: i gialloviola sono avanti di 5 a 13″ dalla fine, ma i padroni di casa trovano il sorpasso grazie a due triple di Patrick Williams e Coby White nel giro di 5″. La penetrazione di Austin Reaves a 4″ dalla sirena però riporta avanti di uno i Lakers; Chicago senza timeout deve rimettere la palla in gioco dal fondo, e si affida così alla preghiera da metà campo di Josh Giddey allo scadere: fondo della retina e vittoria memorabile per i i Bulls.

Proprio l’australiano è il mattatore di serata con una tripla doppia da 25 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, ma il miglior realizzatore è White con 26. Ai Lakers non bastano i 30 punti di Reaves e i 25 con 10 assist di Luka Doncic.

Le altre gare della notte Nba

Negli altri campi arriva l’ottava vittoria consecutiva degli Oklahoma City Thunder, sempre più primi per dispersione nella Western Conference e con il miglior record della lega. I ragazzi di coach Daigneault piegano 125-104 i Memphis Grizzlies grazie ad un parziale monstre di 28-5 negli ultimi 8′ di partita. Ancora una volta l’Mvp è Shai Gilgeous Alexander, autore di 37 punti, mentre agli orsi non bastano i 27 di Jaren Jackson Jr. Alle spalle di Okc resistono gli Houston Rockets, che ottengono una comoda vittoria 110-121 sul parquet degli Utah Jazz: avanti dall’inizio alla fine i texani, che possono contare sulla doppia doppia da 33 punti e 10 assist di Alperen Sengun.

Terza vittoria in fila per i Cleveland Cavaliers, che dopo la striscia di quattro stop consecutivi sembrano aver ritrovato la rotta. Finisce 124-116 contro dei coriacei San Antonio Spurs. Grandi prestazioni da parte di Jarrett Allen (29 punti e 15 rimbalzi) e Donovan Mitchell (25 punti, 14 assist), mentre agli speroni non bastano i 22 punti ciascuno di Devin Vassell e Stephon Castle (con 11 assist). Infine vittorie importanti in chiave play-in a Ovest dei Dallas Mavericks e dei Sacramento Kings.

I risultati della notte Nba

Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 124-116

Orlando Magic – Dallas Mavericks 92-101

Washington Wizards – Indiana Pacers 109-162

Miami Heat – Atlanta Hawks 122-112

Chicago Bulls – Los Angeles Lakers 119-117

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 125-104

Utah Jazz – Houston Rockets 110-121

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 128-107

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 59-14 Boston Celtics 54-19 New York Knicks 45-27 Indiana Pacers 43-30 Detroit Pistons 41-32 Milwaukee Bucks 40-32 Atlanta Hawks 35-38 Orlando Magic 35-39 Chicago Bulls 33-40 Miami Heat 32-41 Toronto Raptors 26-47 Brooklyn Nets 23-50 Philadelphia 76ers 23-50 Charlotte Hornets 18-54 Washington Wizards 16-57

-WESTERN CONFERENCE